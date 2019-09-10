Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

Комитет Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам обратится к Министерству финансов с просьбой пересмотреть для государственных энергетических компаний норму о выплате государству в виде дивидендов 90% чистой прибыли, снизив этот показатель до 30%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие решение приняли члены комитета в ходе заседания в Киеве во вторник.

"Есть своя специфика в энергетике - из чистой прибыли финансируются инвестиционные программы для большинства энергокомпаний... У нас основные средства находятся в изношенном состоянии, поэтому необходимы инвестиции, а когда они собираются в госбюджет в виде дивидендов, то средств на инвестиции (из чистой прибыли - ИФ) не хватает, и это, в том числе, влияет на рост тарифов. Предложение - обратиться к Минфину с письмом относительно снижения доли распределения прибыли на дивиденды с нынешних 90% не более чем до 30%", - сказал глава комитета Андрей Герус.

Как сообщалось, Кабмин с 1 января 2019 года повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.