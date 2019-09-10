Экономика

14:31 10.09.2019

Wizz Air в июне 2020г намерена запустить рейсы из Харькова и Львова в Будапешт

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Wizz Air в июне 2020г намерена запустить рейсы из Харькова и Львова в Будапешт

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о намерении в июне 2020 года запустить прямые рейсы из Харькова и Львова в Будапешт (Венгрия).

Как сообщается на официальной странице компании в Facebook, возможность обслуживать соответствующие рейсы появится в связи с тем, что на базе в Будапеште будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo.

Из Харькова, в частности, рейсы стартуют 1 июня 2020 года. Как уточняется на странице международного аэропорта "Харьков" в Facebook, они будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стартовая цена – 289 грн (без багажа).

Из Львова запуск рейсов запланирован на 3 июня 2020 года. Они будут осуществляться по средам и восресеньям. Стартовая цена – 289 грн (без багажа), уточняется на странице международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Как сообщалось, с момента выполнения своего первого международного рейса из Киева в Лондон в 2008 году Wizz Air перевезла более 9 млн пассажиров.

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на сентябрь 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

Теги: #wizz_air
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