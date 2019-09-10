Экономика

13:07 10.09.2019

Зеленский призвал "теневые" АЗС в Ривненской области прекратить свою незаконную деятельность

1 мин читать

 Президент Украины Владимир Зеленский призвал "теневые" АЗС в Ривненской области прекратить свою незаконную деятельность.

"В Ривненской области работает много, скажем так, "теневых" АЗС, незаконных. Хочу им передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни. Потому что за этим мы будем не просто внимательно следить и, чтобы корректно выразиться в стенах этого университета, без нецензурных слов, "ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - сказал он на встрече со студентами Острожской академии (Ривненская область) во вторник.

Теги: #зеленский #ривненская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 09.09.2019
Есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата" - Пристайко

Есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата" - Пристайко

12:48 09.09.2019
Зеленский посетит США 23 сентября для участия в ГА ООН – Пристайко

Зеленский посетит США 23 сентября для участия в ГА ООН – Пристайко

16:37 07.09.2019
Зеленский хочет «очень быстро» вернуть из российского заключения крымских татар

Зеленский хочет «очень быстро» вернуть из российского заключения крымских татар

14:22 07.09.2019
Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

Зеленский надеется, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате

14:21 07.09.2019
Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

Цемах был допрошен перед отправкой в Россию - Зеленский

13:58 07.09.2019
Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

Зеленский: я и Путин выполнили обещанное на первом этапе

12:57 07.09.2019
В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

В аэропорт "Борисполь" приехал Зеленский

02:40 06.09.2019
Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ: Зеленского хотят дискредитировать

Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ: Зеленского хотят дискредитировать

21:55 05.09.2019
Зеленский намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны по стандартам НАТО и энергобезопасности

Зеленский намерен продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны по стандартам НАТО и энергобезопасности

21:44 05.09.2019
Зеленский надеется, что объемы помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться

Зеленский надеется, что объемы помощи США Украине в сфере безопасности будут увеличиваться

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Дефляция в Украине в августе составила 0,3% – Госстат

Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Оператор Сейшельской биржи MERJ провел первое в мире блокчейн-IPO на собственной площадке

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

Половина украинцев считают, что собственник земли должен иметь право ее продать - соцопрос

"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Число туристов в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4% - ООН

Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I полугодии снизились на 34,9%

Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА