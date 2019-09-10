Президент Украины Владимир Зеленский призвал "теневые" АЗС в Ривненской области прекратить свою незаконную деятельность.

"В Ривненской области работает много, скажем так, "теневых" АЗС, незаконных. Хочу им передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни. Потому что за этим мы будем не просто внимательно следить и, чтобы корректно выразиться в стенах этого университета, без нецензурных слов, "ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - сказал он на встрече со студентами Острожской академии (Ривненская область) во вторник.