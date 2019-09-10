Экономика

12:05 10.09.2019

Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

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Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"

 Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке "Зимнего плана действий" для решения критических потребностей во время осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, "в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского".

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

Теги: #президент #сша #минэнерго #энергобезопастность
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