Экономика

10:13 10.09.2019

"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

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"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) рассматривает возможность заменить традиционные стеклянные стаканы с металлическими подстаканниками на бумажные, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажите?", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав изображение бумажного стакана.

При этом, в комментариях к своему посту Кравцов добавил, что классические стаканы УЗ не намерена убирать полностью.

Ранее, 5 сентября, Евгений Кравцов сообщал, что через несколько недель компания представит стратегию реформирования закупок.

Кроме того, по его словам, УЗ начинает комплексный аудит в филиале "Центр обеспечения производства", где, по его словам, осуществляются закупки на наибольшие суммы. Помимо этого, продолжается внутренняя проверка "Центра сервисного обеспечения".

Теги: #замена #укрзализныця #стакан
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