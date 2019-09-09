Экономика

20:58 09.09.2019

Число туристов в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4% - ООН

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Число туристов в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4% - ООН

Число международных туристических прибытий в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4%, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Всемирную туристскую организацию ООН.

По данным этого базирующегося в Мадриде подразделения ООН, количество международных прибытий с января по июнь в мире составило 671 млн. Это на 30 млн больше, чем в аналогичный период в 2018 году.

На 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% - в страны Азии и Тихоокеанского региона. В европейские страны за первые шесть месяцев этого года прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

В ведомстве объяснили рост числа туристов "сильной экономикой, доступным авиасообщением, увеличенным количеством маршрутов воздушного сообщения и значительные облегчения визовых режимов".

Однако в ООН предупредили, что "продолжительная неопределённость" вокруг выхода Великобритании из ЕС и напряженность в торговых отношениях разных стран мира могут препятствовать дальнейшему росту мирового турпотока.

Теги: #рост #туризм #мир #оон
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