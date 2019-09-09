Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I полугодии снизились на 34,9%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в январе-июне 2019 года составил $473,1 млн, что на 34,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

Во втором квартале приток иностранных инвестиций составил $187 млн - на 34,6% меньше, чем в предыдущем квартале, и в 2,2 раза меньше, чем во втором квартале 2018 года.

По данным статслужбы, из общего объема поступивших в первой половине 2019 года в Грузию иностранных инвестиций $210,9 млн было вложено в акционерный капитал предприятий, $161,5 млн составили реинвестиции, $100,7 млн - долговые обязательства.

За шесть месяцев текущего года наибольший объем иностранных инвестиций привлечен в сектор энергетики - $112,3 млн (23,7% общего объема). В сферу гостиниц и ресторанов поступило $86,7 млн (18,3%) иностранных инвестиций, в перерабатывающую промышленность - $57,7 млн (12,2%), в транспортный сектор - $54,7 млн (11,6%), в горнодобывающую промышленность - $23,9 млн (5,1%).

По сумме инвестиций, вложенных в экономику Грузии, на первом месте Ирландия, откуда в январе-июне этого года поступило $133 млн (28,1% общего объема). На втором месте Турция - $104,1 млн (22%), на третьем Панама - $59,3 млн (12,5%). В пятерке основных инвесторов республики также США - $50,4 млн (10,7%) и Великобритания - $44,6 млн (9,4%).

По уточненным статданным, в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии снизился по сравнению с уровнем предыдущего года на 35,5% - до $1 млрд 265,2 млн (7,8% ВВП).