Экономика

20:17 09.09.2019

Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I полугодии снизились на 34,9%

2 мин читать
Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I полугодии снизились на 34,9%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии в январе-июне 2019 года составил $473,1 млн, что на 34,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

Во втором квартале приток иностранных инвестиций составил $187 млн - на 34,6% меньше, чем в предыдущем квартале, и в 2,2 раза меньше, чем во втором квартале 2018 года.

По данным статслужбы, из общего объема поступивших в первой половине 2019 года в Грузию иностранных инвестиций $210,9 млн было вложено в акционерный капитал предприятий, $161,5 млн составили реинвестиции, $100,7 млн - долговые обязательства.

За шесть месяцев текущего года наибольший объем иностранных инвестиций привлечен в сектор энергетики - $112,3 млн (23,7% общего объема). В сферу гостиниц и ресторанов поступило $86,7 млн (18,3%) иностранных инвестиций, в перерабатывающую промышленность - $57,7 млн (12,2%), в транспортный сектор - $54,7 млн (11,6%), в горнодобывающую промышленность - $23,9 млн (5,1%).

По сумме инвестиций, вложенных в экономику Грузии, на первом месте Ирландия, откуда в январе-июне этого года поступило $133 млн (28,1% общего объема). На втором месте Турция - $104,1 млн (22%), на третьем Панама - $59,3 млн (12,5%). В пятерке основных инвесторов республики также США - $50,4 млн (10,7%) и Великобритания - $44,6 млн (9,4%).

По уточненным статданным, в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии снизился по сравнению с уровнем предыдущего года на 35,5% - до $1 млрд 265,2 млн (7,8% ВВП).

Теги: #статистика #грузия #инвестиции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 09.09.2019
Более трети мировых иностранных инвестиций используется компаниями для уклонения от налогов - исследование

Более трети мировых иностранных инвестиций используется компаниями для уклонения от налогов - исследование

17:05 08.09.2019
Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией

Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией

20:35 04.09.2019
Экс-нардеп Хомутынник вложился в производителя синтетического мяса Beyond Meat

Экс-нардеп Хомутынник вложился в производителя синтетического мяса Beyond Meat

16:01 04.09.2019
"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

11:46 01.09.2019
Президенты Украины и Грузии договорились о взаимных визитах и координации сотрудничества с институтами ЕС

Президенты Украины и Грузии договорились о взаимных визитах и координации сотрудничества с институтами ЕС

19:30 28.08.2019
Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в июле 2019г возросла на 9,5% - Госстат

19:24 28.08.2019
Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

Задолженность по зарплате в Украине в июле сократилась на 4,1% - Госстат

16:06 27.08.2019
ММК построил две новых градирни за 55,1 млн грн и снизил забор воды из реки Кальмиус втрое

ММК построил две новых градирни за 55,1 млн грн и снизил забор воды из реки Кальмиус втрое

05:33 27.08.2019
Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

Энтомологи из США, Европы и Австралии прибыли в Грузию изучать ее успехи в борьбе с мраморным клопом

23:40 25.08.2019
МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

МИД: Украина не признает фейковые выборы в Абхазии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Дефляция в Украине в августе составила 0,3% – Госстат

Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

"Галичина-Запад" уничтожила 72,6 тыс. голов свиней из-за АЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ

Число туристов в мире за первое полугодие 2019 года выросло на 4% - ООН

Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС

Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Нефтяной рынок ускорил рост, цена Brent превысила $62 за баррель

Интриги на выборах главы МВФ не будет: кандидатура Георгиевой оказалась единственной

Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

Дефляция в Украине в августе составила 0,3% – Госстат

Мирошников покидает должность президента МАУ, его сменит замгендиректора аэропорта "Борисполь"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА