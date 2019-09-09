Экономика

18:28 09.09.2019

Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

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Авиакомпания МАУ готова развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта ВПП

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщил совладелец и председатель наблюдательного совета компании Арон Майберг во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"К сожалению, он (аэропорт "Днепр" – ИФ) сегодня очень ограничен в своей способности принимать самолеты. Как только мы поймем, что реконструкция или строительство новой взлетной полосы в аэропорту Днепра станет реальностью, мы уверенно включим его в свой бизнес-план. У нас есть исследование, и мы точно знаем, куда мы хотим летать из Днепра. И когда мы поймем, что это все будет в реале, то у нас есть серьезная заявка на развитие аэропорта "Днепр", - сказал он.

По мнению Майберга, в связи "с временными сложностями с развитием Донецка", этот регион (Днепр – ИФ) является "восточным плацдармом Украины".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область 12 июля пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией аэропорта. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - подчеркнул глава государства.

Кабинет министров Украины в июне 2019 года направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта "Днепр".

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.

Теги: #мау #днепр #майберг
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