Консолидация надзора над небанковскими рынками по модели "Твин Пикс" наиболее эффективно - мнение

Консолидация полномочий и функций надзора над небанковскими финансовыми учреждениями и фондовым рынком в одном надзорном органе, является наиболее эффективной моделью регулирования, считает генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

По его мнению, таким регулятором может стать Национальная комиссия по надзору за рынками финансовых услуг и ценных бумаг, ставшая правопреемницей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг. Создание такой комиссии предусмотрено законопроектом 1069-1, внесенным 3 сентября в Верховную Раду народным депутатом Константином Бондаревым (фракция "Батькивщина").

Данный законопроект является альтернативным проекту №1069, предусматривающему разделение (сплит) полномочий Нацкомфинуслуг между Национальным банком Украины (НБУ) и НКЦБФР. Он основывается на Концепции реформирования государственного надзора, разработанной экспертами Объединения участников финансового рынка, в которое входит 14 общественных организаций и ассоциаций в отрасли, в том числе объединения потребителей.

"Учитывая лучшие мировые практики, в Украине следует ввести разграничение функций регулирования (разработки нормативной базы) и надзора (контроль за ее выполнением), что характерно модели "Твин Пикс". Наша Концепция предлагает возложить разработку нормативно-правовой базы на новое подразделение в Министерстве финансов аналогично тому, как сейчас проводится налоговая политика или финансовый мониторинг. Минфин разрабатывает правила и требования, а уже проверкой их выполнения занимаются соответственно налоговые органы и Госфинмониторинг вместе с другими уполномоченными на осуществление такого надзора органами государственной власти. В случае небанковского рынка функция непосредственно надзора отойдет к новому органу - объединенной Комиссии", - отметил он.

Новый надзорный орган должен быть подотчетен широкой общественности и Верховной Раде Украины, это должно быть прописано в законодательном порядке, чтобы избежать проблем, которые существуют сейчас во взаимоотношениях между властью, общественностью и бизнесом, подчеркнул Черняховский.

Говоря об отличии законопроекта №1069-1 от законопроектов, предлагающих "Сплит" путем передачи надзорных функций НБУ, Вячеслав Черняховский отметил, что он сохраняет действующую систему сдерживания и противовесов, позволяющую бизнесу отстаивать и защищать свои интересы, в частности сберегается необходимость согласовывать нормативные документы в Государственной регуляторной службе и юстировать их в Министерстве юстиции.

По его словам, положения Концепции опираются на опыт госрегулирования западноевропейских стран, прежде всего, нашего ближайшего соседа – Польши, чье состояние экономики и предпосылки развития рынка в свое время были самым приближенным к текущим реалиям Украины.

"Нормы нашей Концепции, которая лежит в основе 1069-1, не противоречат Конституции, она не выводит регулирование и надзор за деятельностью небанковского финансового рынка из-под действия целого ряда важных законов Украины, которые в свое время принимались именно для того, чтобы предоставить субъектам хозяйствования защиту от возможного произвола и коррупции со стороны различных регулирующих и контролирующих органов", - отметил Черняховский.

Комментируя вопрос необходимости усиления институциональной состоятельности единого регулятора, он подчеркнул, что объединение регуляторной функции в одной Комиссии позволит дать ей лучшее финансирование, вполне достаточное для обеспечения институциональной состоятельности и качественного выполнения надзорной работы. Небанковский финансовый рынок в прошлом году заплатил более 7 млрд грн налогов, часть этих поступлений можно было бы направить на финансирование такого надзорного органа, считает эксперт.

"Уверен, что предложенный нами подход к реформированию системы государственного надзора над небанковским финансовым рынком эффективнее, чем изменения, заложенные в законопроектах №0965 (прежний 2413а) и "№1069, и принесет в итоге больше пользы для всей страны", - заявил Черняховский.