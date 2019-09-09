Экономика

14:42 09.09.2019

Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

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Импорт газа Украиной из Европы достиг максимальных 69,1 млн куб. м/сутки

Импорт газа Украиной со стороны Европы достиг 69,1 млн куб. м/сутки, сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Это новый исторический максимум", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно данным сайта АО "Укртрансгаз", достигнуть такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн куб. м до 6,443 млн куб. м с параллельным максимальным использованием словацкого и венгерского направлений.

Украина намерена войти в отопительный сезон 2019/20 годов с запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) на уровне 20 млрд куб. м, поскольку опасается прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

При этом сохранение текущих темпов закачки 75-78 млн куб. м/сутки позволят войти в новый отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м. На 7 сентября в ПХГ находилось 18,81 млн куб. м, что соответствует 60,8% их мощности.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #гтс #газ #европа #импорт
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