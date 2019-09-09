Экономика

14:27 09.09.2019

"Галичина-Запад" уничтожила 72,6 тыс. голов свиней из-за АЧС

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"Галичина-Запад" уничтожила 72,6 тыс. голов свиней из-за АЧС

 Свиноводческая компания ООО "Галичина-Запад" (Львовская обл.) уничтожила 72,57 тыс. голов свиней с целью недопущения распространения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Главное управление Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

Согласно сообщению на сайте ведомства, всего к процессу утилизации поголовья привлечено 232 человек и 30 единиц техники. Обустроено девять котлованов для сжигания туш, скотомогильник на площади 2040 кв.м.

По данным Государственной службы по ЧС, ситуация на предприятии контролируемая.

Как сообщалось, 16 августа в Главное управление Госпродпотребслужбы в Львовской области поступило сообщение о гибели свиней в ООО "Галичина-Запад" с. Кавсько (Львовской обл.). При исследовании отобранных проб биоматериала в Львовской областной государственной лаборатории ведомства 17 августа в образцах был обнаружен возбудитель АЧС.

17 августа прошло заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Львовской ОГА в связи с выявлением падежа 320 голов свиней на предприятии.

Всего на предприятии насчитывается около 100 тыс. голов свиней.

Теги: #ачс #уничтожение #свиноводство
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