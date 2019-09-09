Экономика

12:45 09.09.2019

"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

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"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

АО "Укртрансгаз" (УТГ) в рамках подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов осуществил 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС), сообщила пресс-служба компании.

Комплексная техническая подготовка ГТС к зиме включает в себя выполнение производственных программ по диагностике, ремонтов и капитального строительства, проведение комплексов планово-профилактических и ремонтных работ (ППРР). Так, в период с мая по август, согласно графику, был осуществлен капремонт 11,5 км магистральных газопроводов, 26 скважин на газохранилищах и 11 газоперекачивающих агрегатов, отремонтировано 858 единиц автотранспортной техники, восстановлено 3,541 тыс. км линий связи и 16,6 км линий электропередач на объектах ГТС. Помимо этого компания осуществила девять из 13 запланированных на 2019 год комплексов ППРР.

Кроме того, одной из ключевых задач по подготовке к отопительному сезону является техническое обеспечение процесса закачки природного газа в ПХГ, акцентировали внимание в УТГ.

Как сообщалось, по данным НАК "Нафтогаз Украины" по состоянию на 7 сентября в подземные хранилищах (ПХГ) было закачано 18,7 млрд куб м газа.

Теги: #гтс #укртрансгаз #ремонт #отопительный_сезон
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