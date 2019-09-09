Экономика

12:15 09.09.2019

Шефчович подтвердил трехсторонние консультации по газу в Брюсселе 19 сентября

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Шефчович подтвердил трехсторонние консультации по газу в Брюсселе 19 сентября

Трехсторонние консультации Украины, России и Еврокомиссии по газу состоятся в Брюсселе 19 сентября, сообщил зампред Еврокомиссии Марош Шефчович на своей странице в Twitter.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу", - написал Шефчович.

"Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - отметил еврочиновник.

Ранее источник в Еврокомиссии сообщил "Интерфаксу" дату и место проведения предстоящей трехсторонней встречи по газу. Собеседник агентства также сообщил, что в ближайшее время будут направлены приглашения в Москву и Киев. "Но стороны уже договорились по месту и дате проведения переговоров", - добавил он.

Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября, заявил ранее журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил Новак.

Одним из главных на переговорах остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущих переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала, что вести переговоры по газу должен министр энергетики Украины.

Верховная рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести трехсторонние переговоры по газу, пока неизвестно.

Теги: #переговоры #украина #рф #газ #шефчович #ек
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