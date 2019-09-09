Экономика

12:15 09.09.2019

Цена на газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 грн – Герус

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Цена на газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 грн – Герус

Цена на природный газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 грн за 1 тыс. куб м по сравнению с ценой ресурса в августе, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сказал он в ходе заседании согласительного совета парламента в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой – до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

Теги: #газ #герус #население #цена
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