Экономика

11:33 09.09.2019

Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

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Проект государственного бюджета на 2020 год Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе

 Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2020 года на пленарной неделе 17-20 сентября, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов, в частности, государственный бюджет Украины на 2020 год", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что Кабинет министров Украины до 15 сентября должен внести в парламент проект государственного бюджета на следующий год.

"Это очень большой вызов, как и для самого Кабинета министров, так и для нас с вами, для Верховной Рады", - сказал Разумков.

Он высказал надежду, что при рассмотрении проекта госбюджета народные депутаты будут работать эффективно и плодотворно.

Председатель парламента сообщил, что календарным планом не предусмотрено традиционный часа вопросов к правительству две пятницы подряд (13 и 20 сентября). Разумков объяснил это тем, что Кабмин готовит законопроект о госбюджете на 2020 год.

Он также напомнил, что вместе с проектом закона о госбюджете подается отчет о выполнении госбюджета текущего года.

Теги: #бюджет #рада
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