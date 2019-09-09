В ISD Polska считают наиболее приемлемым вариантом как инвестора для польского Huta Czestochowa группу "Метинвест"

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) рассматривает группу "Метинвест" как наиболее приемлемый и перспективный вариант для находящегося в процессе банкротства металлургического комбината Huta Stali Czestochowa (Польша).

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления ISD Polska Константин Литвинов по телефону из Польши в пятницу, в рамках новых предложений в судебном процессе по банкротству польского метпредприятия, компания "Метинвест" является наиболее оптимальным потенциальным инвестором.

При этом он не уточнил новые обстоятельства и требования для потенциальных инвесторов меткомбината, но отметил, что "Метинвест" давно интересуется меткомбинатом.

"Они давно интересовались предприятием, были у нас, проводили дью-дилижанс, поэтому они имеют полное представление о ситуации", - констатировал собеседник агентства.

По его мнению, для "Метинвеста" приобретение польского меткомбината является логичным продолжением цепочки по выпуску металлургической продукции, которая может реализовываться на европейском рынке.

"Ранее была цепочка с Алчевским меткомбинатом (в настоящее время находится на временно неподконтрольной Украине территории - ИФ). Но в цепочке не было горнорудных предприятий, да и коксохимическое подразделение было недостаточным. А у "Метинвеста" все это есть. Поэтому получение контроля над этим комбинатом логично и является завершением полного металлургического цикла для поставок продукции в ЕС", - убежден Литвинов.

Вместе с тем, он не уточнил, проводились ли дополнительные переговоры по данной теме с "Метинвестом", но отметил, что соответствующая информация по этому направлению направлена потенциальным инвесторам.

Председатель правления ISD Polska также сообщил агентству, что на следующей неделе ожидается решение суда в отношении инвестора Huta Czestochowa, которое, в основном, будет определять дальнейшие действия.

Ранее Литвинов сообщал, что одним из потенциальных покупателей Huta Częstochowa является китайская компания Sunningwell International Polska, предложившая за предприятие 240 млн злотых (около $60 млн). В то же время есть еще несколько компаний, которые также интересуются меткомбинатом.

Как сообщалось, ИСД подписала договор купли-продажи меткомбината Huta Czestochowa в начале июля 2005 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).