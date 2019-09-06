Экономика

18:34 06.09.2019

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

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Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу, но, вероятно, завершат неделю в небольшом плюсе.

Более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда способствовали росту опасений, что торговая война с Китаем наносит ущерб экономике США и, соответственно, приведет к ослаблению спроса на нефть и нефтепродукты, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 в пятницу составила $60,62 за баррель, что на $0,33 (0,54%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,55 (0,98%) - до $55,75 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,6%, WTI - на 0,5%.

Число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Данные Минэнерго США, указавшие на сокращение запасов нефти в Штатах на 4,77 млн баррелей на прошлой неделе, были позитивными для нефтяного рынка, считают аналитики Sevens Report Research.

Тем не менее, данные "были недостаточно позитивными для того, чтобы подъем рынка продолжался, учитывая наличие слишком большого числа сдерживающих факторов, включая рост добычи по всему миру, а также опасения снижения спроса в результате торговой войны и экономического спада", говорят эксперты.

Трейдеры с настороженностью отнеслись к сообщениям о том, что власти Китая планируют довести долю электромобилей в совокупных продажах до 60% к 2035 году, что также может негативно сказаться на спросе на нефть.

Теги: #цены #нефть
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