Экономика

18:13 06.09.2019

ЕБА поддержала законопроекты №1053 и №1073 как детинизационные

2 мин читать

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к главе комитета ВРУ по поводу поддержки проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» № 1053 от 29 августа 2019 и проекта Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» №1073 от 29 августа 2019 (далее - проект закона №1053 и проект закона №1073 соответственно), сообщили в Ассоциации в официальном письме в пятницу.

«Хотели бы отметить, что Ассоциация всегда поддерживала законодательные инициативы, направленные на детенизацию экономики Украины в сфере торговли, - говорится в письме, размещенном на сайте ЕВА. - Так, в частности, мы выступали за необходимость расширения сферы обязательного использования регистраторов расчетных операций, увеличения ответственности субъектов хозяйствования за невыдачу фискальных чеков и создания мотивации для покупателей в содействии контроля за соблюдением требований законодательства путем введения механизма «кэшбек». Также бизнес-сообщество активно поддерживало предоставление субъектам хозяйствования возможности использовать параллельно с традиционными кассовыми аппаратами современные технологии, например, мобильные телефоны или планшеты для проведения расчетных операций.

Законопроекты находятся на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и определены Президентом Украины как неотложные.

Ассоциация в целом поддерживает проект закона №1053 и проект закона №1073, предлагает принять их за основу и считает, что эти положения будут способствовать выведению экономики Украины из тени и созданию более конкурентных условий ведения бизнеса.

Ранее Украинская Рада Бизнеса (78 украинских бизнес-ассоциаций) поддержали публичным Заявлением инициативы Верховной Рады Украины IX созыва, а именно законопроекты № 1053 и № 1073. В УРБ считают, что после доработки этих ЗП новации упростят и удешевят использования РРО для бизнеса, что выровняет конкурентные условия ведения бизнеса и будет способствовать выходу в легальное поле дистанционной торговли и обращения наличных средств в целом.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Французская авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Французская авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

"Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА