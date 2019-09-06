ЕБА поддержала законопроекты №1053 и №1073 как детинизационные

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к главе комитета ВРУ по поводу поддержки проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» № 1053 от 29 августа 2019 и проекта Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» №1073 от 29 августа 2019 (далее - проект закона №1053 и проект закона №1073 соответственно), сообщили в Ассоциации в официальном письме в пятницу.

«Хотели бы отметить, что Ассоциация всегда поддерживала законодательные инициативы, направленные на детенизацию экономики Украины в сфере торговли, - говорится в письме , размещенном на сайте ЕВА. - Так, в частности, мы выступали за необходимость расширения сферы обязательного использования регистраторов расчетных операций, увеличения ответственности субъектов хозяйствования за невыдачу фискальных чеков и создания мотивации для покупателей в содействии контроля за соблюдением требований законодательства путем введения механизма «кэшбек». Также бизнес-сообщество активно поддерживало предоставление субъектам хозяйствования возможности использовать параллельно с традиционными кассовыми аппаратами современные технологии, например, мобильные телефоны или планшеты для проведения расчетных операций.

Законопроекты находятся на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и определены Президентом Украины как неотложные.

Ассоциация в целом поддерживает проект закона №1053 и проект закона №1073, предлагает принять их за основу и считает, что эти положения будут способствовать выведению экономики Украины из тени и созданию более конкурентных условий ведения бизнеса.