Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

Компания Westinghouse Electric Sweden ожидает официальной позиции нового украинского правительства по реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", сообщил CEO компании Патрик Фрегмен (Patrick Fragman) в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы пока не знаем официальной позиции Украины по этому поводу… Мы понимаем, что новое правительство только приступает к работе, помимо "энергомоста", оценивает большое количество других проектов. Надеемся, что для новой власти его преимущества будут очевидны, и уверены, что после подробной оценки проект будет одобрен", – сказал он, комментируя вопрос о вероятности отказа Украины от энергомоста.

Согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности №340, ведомство определило 2 сентября 2019 года датой старта переговоров с победителем проекта – консорциумом трех компаний (в составе Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited). Отвечая на вопрос, проводились ли какие-либо переговоры в рамках данного решения министерства, Фрегмен ответил, что "некоторые встречи уже были проведены, но говорить более детально пока рано".

Как сообщалось, в середине августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обратился к правительству Владимира Гройсмана с просьбой прекратить процесс реализации проекта энергетического моста "Украина-ЕС", аргументируя это его нецелесообразностью.



Полный текст интервью с Фрегменом будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".