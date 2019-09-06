Экономика

11:54 06.09.2019

Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

1 мин читать

 Компания Westinghouse Electric Sweden ожидает официальной позиции нового украинского правительства по реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", сообщил CEO компании Патрик Фрегмен (Patrick Fragman) в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы пока не знаем официальной позиции Украины по этому поводу… Мы понимаем, что новое правительство только приступает к работе, помимо "энергомоста", оценивает большое количество других проектов. Надеемся, что для новой власти его преимущества будут очевидны, и уверены, что после подробной оценки проект будет одобрен", – сказал он, комментируя вопрос о вероятности отказа Украины от энергомоста.

Согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности №340, ведомство определило 2 сентября 2019 года датой старта переговоров с победителем проекта – консорциумом трех компаний (в составе Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited). Отвечая на вопрос, проводились ли какие-либо переговоры в рамках данного решения министерства, Фрегмен ответил, что "некоторые встречи уже были проведены, но говорить более детально пока рано".

Как сообщалось, в середине августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обратился к правительству Владимира Гройсмана с просьбой прекратить процесс реализации проекта энергетического моста "Украина-ЕС", аргументируя это его нецелесообразностью.


Полный текст интервью с Фрегменом будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #фрегмен #westinghouse
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:41 02.09.2019
Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

Данилюк обсудил с представителями Westinghouse повышение энергетической безопасности Украины

13:08 18.01.2019
Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

Westinghouse предоставит Украине свою технологию производства ядерного топлива для строительства завода - Насалик

13:53 20.11.2018
Westinghouse поставил в Украину тысячную сборку для реакторов типа ВВЭР-1000

Westinghouse поставил в Украину тысячную сборку для реакторов типа ВВЭР-1000

11:15 08.11.2018
"Турбоатом" и Westinghouse продлили меморандум о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

"Турбоатом" и Westinghouse продлили меморандум о сотрудничестве в сфере атомной энергетики

19:04 19.07.2018
Исключительно Westinghouse и "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов ВВЭР – вице-президент американской компании

Исключительно Westinghouse и "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов ВВЭР – вице-президент американской компании

17:32 19.07.2018
"Энергоатом" впервые осуществил полную загрузку блока ЮУАЭС топливом Westinghouse

"Энергоатом" впервые осуществил полную загрузку блока ЮУАЭС топливом Westinghouse

16:32 18.06.2018
Westinghouse ожидает тендера на "Энергомост" для активизации кооперации с "Турбоатомом"

Westinghouse ожидает тендера на "Энергомост" для активизации кооперации с "Турбоатомом"

12:53 31.05.2018
"Энергоатом" планирует полностью загрузить четыре блока ЗАЭС топливом Westinghouse в 2019-2021 гг

"Энергоатом" планирует полностью загрузить четыре блока ЗАЭС топливом Westinghouse в 2019-2021 гг

12:14 12.03.2018
Консорциум во главе с Westinghouse заявляет о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440

Консорциум во главе с Westinghouse заявляет о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440

11:16 29.01.2018
"Энергоатом" и Westinghouse продлили контракт на поставку ядерного топлива до 2025г

"Энергоатом" и Westinghouse продлили контракт на поставку ядерного топлива до 2025г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Французкая авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

Задача властей удешевить кредиты - реалистична, но для ее решения нужен комплексный подход - Смолий

ПОСЛЕДНЕЕ

Французкая авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

"Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

"Baker Tilly Украина" проведет аудит "Укроборонпрома"

Glovo застраховал курьеров в СК "Уника"

ВБ поддерживает идею создания в Украине Агентства гарантирования кредитов для финансирования покупки земли фермерами

Глава Совета НБУ раскритиковал медленное снижение учетной ставки

Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 4 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА