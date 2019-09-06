Экономика

11:15 06.09.2019

"Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

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"Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

 АО "Укрпошта" ввело новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов "Почтовый экспресс в США", сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Как отмечается в сообщении, сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в "Укрпоште", прохождение таможенного досмотра и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Его запуск состоялся в августе и уже десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом.

Компания уточняет, что во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения "Укрпошты" к первому сканированию в системе национальной почты США USPS составил от трех до пяти дней. При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах, для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней.

В то же время средний срок доставки для отправлений базовой услугой в настоящее время составляет 14 дней.

"Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с "Международными авиалиниями Украины". Сегодня "Укрпошта" имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора "Укрпошты" Александра Перцовского.

Услуга доступна для отправлений "мелкий пакет". Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года - $1.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, 4 сентября 2019 года утвердила повышение тарифов для АО "Укрпошта" с 2020 года.

Теги: #укрпошта #сша #доставка
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