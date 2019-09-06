"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонопром" Айварас Абромавичус поручил провести служебное расследование обстоятельств изменения устава государственной компании "Укрспецэкспорт" предыдущим гендиректором госконцерна Павлом Букиным.

"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали меры по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем концерна. Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства", - цитирует Абромавичуса пресс-служба "Укрооборонпрома" в пятницу.

Он отметил, что по этой ситуации проводится внутреннее расследование. "В случае установления противоправных или незаконных действий мы будем обращаться в правоохранительные органы", - добавил гендиректор.

В госконцерне напомнили, что 3 сентября журналисты проекта "Бигус.Инфо" обнародовали информацию о подписании бывшим гендиректором госконцерна Букиным приказа об изменении устава госкомпании "Укрспецэкспорт". Согласно обнародованной информации, изменения в устав "Укрспецэкспорта" существенно ограничивают полномочия концерна по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

В сообщении пресс-службы указано, что Абромавичус также инициировал служебное расследование обстоятельств появления в прессе документов, касающихся внешнеэкономического контракта ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которые, предположительно, могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну. Для этого в концерне создана специальная комиссия из числа сотрудников департамента безопасности, департамента юридической поддержки и правовой экспертизы.

"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях сильной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны-агрессора", - отметил гендиректор "Укроборонопрома".

Госкомпания "Укрспецэкспорт" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", уволив другим указом Букина с данной должности.