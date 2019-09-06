Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

Международное рейтинговое агентство Moody's исправило корпоративный семейный рейтинг DTEK Energy с "Ca" до "Caa2", прогноз – "стабильный".

Как говорится в сообщении агентства на его сайте, оценка вероятности дефолта компании также улучшена с "Ca-PD" до уровня "Caa2-PD".

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"Рейтинговое действие следует за улучшением прогноза до позитивного в феврале 2017 года и отражает улучшение кредитного профиля DTEK Energy и повышение странового потолка украинских евробондов с 2015 года", - указывает Moody's.

Прогноз "стабильный" основан на ожидании Moody's l, что "ДТЭК Энерго" достигнет в будущем снижения долга и стабильного поступления средств от операций, а также базируется на стабильном прогнозе Украины.