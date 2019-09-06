Гендиректор "Запорожстали" призывает строителей реализовывать сложные проекты на примере Китая

Генеральный директор Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, Ростислав Шурма призывает украинских строителей реализовывать сложные проекты при благоприятном инвестклимате в расчете на перспективу, используя китайский опыт на базе достижений американских и британских архитекторов и конструкторов.

Как написал он в Facebook, посещая Шанхай (Китай) в рамках образовательного проекта, реализация строительных проектов по возведению высотных зданий "с лихвой окупилась".

При этом он отметил, что самые высокие здания PuDong Shanghai "уходят в облака": Shanghai Tower - 126 этажей, World Financial Centre - 101 этаж, Jin Mao Tower - 88 этажей.

"Но особенность этих конструкций - не в высотности. В мире уже построены сотни небоскребов… Но самое интересное - в невидимой подземной части. Эти здания построены на иле, где уровень грунтовых вод менее 1 м, а глубина гранита, на который обычно опирают сваи или фундаментную плиту, - 250 м! Для сравнения: если у нас глубина гранита более 30 м , сразу возникает вопрос целесообразности реализации любого проекта" , - отметил топ-менеджер.

По его словам, "небоскребы построены на набивных фундаментных сваях глубиной 88 м! Все друзья строители меня хорошо поймут:)".

При этом он пояснил, что для реализации первых таких сложных проектов привлекались американские и британские архитекторы и конструкторы, в дальнейшем китайские специалисты проектировали и строили сами.

"И все это с лихвой окупилось. Сегодня средняя стоимость квадратного метра в PuDong - $20 тыс. при себестоимости до $2,5 тыс. с учетом сложной геологии. Формула такого рывка очень большая и сложная... Из очевидного - это вера в свою страну и "игра" в длинную, лучшие технологии и железная дисциплина в исполнении", - резюмирует Шурма.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".