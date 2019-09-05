Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 4 сентября

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них у Черкаській області (згідно переліку доріг) 495.26 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002038-b Служба автомобільних доріг у Черкаській області | 05422303

«Капітальний ремонт автодороги по вул. О.Тихого та по вул. Танкістів в межах міста Краматорськ» (І черга) 265.46 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000109-c Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради | 40478970

Трансформатори для ВП ЗАЕС, ВП РАЕС, ВП ЮУАЕС 170.34 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000320-c ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 24584661

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення М–11 Львів–Шегині, км 9+128 – км 80+761; Р–40 Рава-Руська–Яворів–Судова Вишня, км 44+850 – км 60+250; Західний обхід м. Львова, км 0+000 – км 15+009, Львівської області 142.38 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000994-a Служба автомобільних доріг у Львівській області | 25253009

Електрична енергія – 28 230 000 кВт/год. 105.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001393-b ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ" | 32320594

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-16 Львів–Пустомити–Меденичі, км 6+520 – км 53+992; Т-14-25 Миколаїв–Городок–Жовква–Кам’янка-Бузька–Бібрка, км 0+000 – км 21+900, км 24+500 – км 40+738, Львівської області 102.14 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001003-a Служба автомобільних доріг у Львівській області | 25253009

«Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод» ((II черга будівництва) 6 пусковий комплекс) відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) 98.48 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002272-b КП "Київпастранс" | 31725604

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш, км 0+085 - км 18+430, км 22+120 - км 52+264; Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий, км 65+250 - км 78+591, Львівської області 88.34 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000998-a Служба автомобільних доріг у Львівській області | 25253009

(ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Система технологічного відеоспостереження виробничих приміщень гідроелектростанцій для філій ПрАТ "Укргідроенерго" 86.20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000499-c ПрАТ "Укргідроенерго" | 20588716

Будівництво паркінгу по вул. Римарській, 23 Б (коригування) 59.82 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002745-b Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 04058516

Виконання робіт за робочим проектом: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Славутич, Київської області» (коригування) (ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) 57.49 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001826-b Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради | 40204093

Завершення будівництва «Будинку правосуддя» по вул. Д. Галицького, 7 в м. Кам’янці - Подільському Хмельницької області (коригування) (Будівництво будівель за кодом ДК 021:2015 – 45210000-2) 53.11 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000712-c територіальне управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області | 26293548

«Капітальний ремонт будівлі літери «Н», яка є частиною комунальної установи « Міська клінічна інфекційна лікарня» розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7» Коригування 22.98 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000904-a Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902

32230000 - 4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (Портативна радіостанція 403-470 МГц без дисплея та клавіатури (3000 комп.)) 19.50 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002974-b СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ | 42902258

Лічильники 18.45 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000150-a ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИОБЛЕНЕРГО" | 23293513

«Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси по вул. Дерибасівська, 31 ріг пров. Віце-адмірала Жукова,2 ( пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення)» 17.98 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-000870-a Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902

Роботи по об'єкту "Реконструкція гуртожитку по вул.Чайковського, 1А в м.Бахмут Донецької області" (коригування) 16.66 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-001711-b Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 37503713

32230000 - 4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (Цифрова портативна радіостанція 403-470 МГц без дисплея та клавіатури (750 комп.)) 15.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002964-b СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ | 42902258

Код ДК 021-2015: 34120000-4. Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Шкільні автобуси) 14.80 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-04-002348-b Група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів та установ освіти Херсонської області | 37542443