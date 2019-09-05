Экономика

18:00 05.09.2019

Угольщики Казахстана испытывают трудности с поставками в Украину на фоне ограничительных мер РФ

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Угольщики Казахстана испытывают трудности с поставками в Украину на фоне ограничительных мер РФ

Угольная промышленность Казахстана несет потери после ввода Россией ограничений на вывоз угля в Украину, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Максим Кононов.

По данным АГМП, с июля по сентябрь 2019 года казахстанскими угледобывающими компаниями были заявлены поставки в Украину через РФ в объеме 584,12 тыс. тонн, Министерством экономического развития России было согласовано 233,5 тыс. тонн, отклонены заявки на 350,62 тыс. тонн. "Таким образом, потери в экспорте угля в Украину транзитом через Россию составили 60% от совокупного объема запланированного транзита", - сказал Кононов.

Он отметил, что для сохранения одного из основных рынков сбыта казахстанского угля необходимо активное содействие со стороны правительства, а также проведение ряда встреч между министерством экономического развития России, другими уполномоченными органами РФ и представителями правительства Казахстана, АГМП и глав угледобывающих компаний.

По словам Кононова, Казахстан осуществляет экспортные перевозки угля в основном через территорию России, так как не имеет выхода к морю. К тому же республика удалена от перспективных рынков сбыта угля - стран Юго-Восточной Азии, Японии и Кореи.

В настоящее время доступ к перевозке угля через восточные порты России ограничен из-за работ по расширению Байкало-Амурской магистрали, реконструкции порта Восточный.

По данным АГМП, в первом полугодии 2019 года основными рынками сбыта казахстанского угля стали Россия (10,283 млн тонн), Швейцария (584,9 тыс. тонн), Украина (310 тыс. тонн), Кипр (286,4 тыс. тонн) и Узбекистан (127, 5 тыс. тонн). В целом объем экспорта казахстанского угля составил 11,938 млн тонн, что на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Как сообщалось, в середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров с Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также ограничивающее экспорт угля. При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.

Сообщалось также, что в 2018 году Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения о перевозке по РФ и перевалке в российских портах казахского угля. Российская сторона пришла к выводу, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли РФ. Соглашение, которое должно было облегчить транзит казахского угля через морские порты РФ, разрабатывали год. Позже АГМП просила власти страны возобновить переговоры с Россией о предоставлении приоритета в доступе казахстанского угля к портам РФ.

Теги: #рф #уголь #казахстан
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