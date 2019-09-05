Экономика

17:59 05.09.2019

Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

1 мин читать

"Транснефть" по итогам девяти месяцев планирует создать резерв средств для выплат ущерба от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" в апреле-мае, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

Он отметил, что на данный момент каких-либо претензий для компенсации ущерба от инцидента в "Транснефть" не поступало.

"Поэтом мы не можем оценить объем выплат по компенсации ущерба. В связи с этим, мы планируем создать резерв по итогам девять месяцев работы компании", - сказал Гришанин.

Теги: #дружба #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 04.09.2019
Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

18:48 03.09.2019
Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель

15:24 03.09.2019
Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

18:32 02.09.2019
Нефть дешевеет после введения взаимных пошлин США и КНР

Нефть дешевеет после введения взаимных пошлин США и КНР

09:23 02.09.2019
Нефть продолжает дешеветь после снижения в августе, цена Brent упала до $59 за баррель

Нефть продолжает дешеветь после снижения в августе, цена Brent упала до $59 за баррель

15:14 30.08.2019
Белнефтехим: РФ компенсировала Беларуси часть потерь от поставок "грязной" нефти

Белнефтехим: РФ компенсировала Беларуси часть потерь от поставок "грязной" нефти

10:07 27.08.2019
Нефть с танкера Adrian Darya ушла неназванному потребителю

Нефть с танкера Adrian Darya ушла неназванному потребителю

09:59 27.08.2019
Беларусь хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию - "Голос Америки"

Беларусь хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию - "Голос Америки"

14:42 22.08.2019
Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

14:21 22.08.2019
Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задача властей удешевить кредиты - реалистична, но для ее решения нужен комплексный подход - Смолий

Украина получила разрешение Еврокомиссии на экспорт плодоовощной продукции - Госпродпотребслужба

НБУ рассчитывает на успех начинающихся на следующей неделе переговоров с МВФ

НБУ понизил учетную ставку с 17% до 16,5%

АМКУ обязал Group DF в течение 9 мес. разделить активы азотной химии

ПОСЛЕДНЕЕ

Glovo застраховал курьеров в СК "Уника"

ВБ поддерживает идею создания в Украине Агентства гарантирования кредитов для финансирования покупки земли фермерами

Глава Совета НБУ раскритиковал медленное снижение учетной ставки

Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 4 сентября

Угольщики Казахстана испытывают трудности с поставками в Украину на фоне ограничительных мер РФ

"Дарница" может стоить $700 млн – Загорий

Выпуск монет номиналом 5 грн может быть осенью - Смолий

Задача властей удешевить кредиты - реалистична, но для ее решения нужен комплексный подход - Смолий

Решение АМКУ по активам Ostchem является предвзятым, принято с нарушениями и будет обжаловано в суде – Group DF

Украина получила разрешение Еврокомиссии на экспорт плодоовощной продукции - Госпродпотребслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА