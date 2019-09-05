Транснефть планирует по итогам 9 месяцев создать резерв для выплат ущерба от форс-мажора на "Дружбе"

"Транснефть" по итогам девяти месяцев планирует создать резерв средств для выплат ущерба от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" в апреле-мае, сообщил в ходе телеконференции первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

Он отметил, что на данный момент каких-либо претензий для компенсации ущерба от инцидента в "Транснефть" не поступало.

"Поэтом мы не можем оценить объем выплат по компенсации ущерба. В связи с этим, мы планируем создать резерв по итогам девять месяцев работы компании", - сказал Гришанин.