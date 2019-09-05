Украина получила разрешение Еврокомиссии на экспорт плодоовощной продукции - Госпродпотребслужба

Европейская Комиссия (ЕК) включила Украину в список стран, которые могут экспортировать овощи и фрукты в Европейский Союз.

Согласно сообщению на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в четверг, ведомство обратилось в Еврокомиссию с запросом о признании всей территории Украины свободной от карантинных организмов согласно директиве Совета ЕС 2019/523, которая вступила в силу 1 сентября 2019 года. После рассмотрения обращения Госпродпотребслужбы, ЕК включила Украину в перечень стран, которым разрешен экспорт овощей и фруктов без дополнительных нетарифных барьеров.

Как сообщалось, в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили о фактах отказов закупать некоторые виды плодоовощной продукции из Украины в связи с вступлением в силу Директивы (ЕС) 2019/523.

Согласно информации ассоциации, данная директива была принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции. В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в ЕС, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления определенных карантинных организмов.