Экономика

14:40 05.09.2019

НБУ рассчитывает на успех начинающихся на следующей неделе переговоров с МВФ

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НБУ рассчитывает на успех начинающихся на следующей неделе переговоров с МВФ

 Национальный банк Украины ожидает приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе для проведения переговоров о новой программе финансового сотрудничества, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"В первую очередь это будут разговоры относительно параметров программы, то есть ее срок, объем", – описал он основной предмет встреч с миссией.

"И мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", – заявил Смолий.

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал визит миссии МВФ с 10 по 24 сентября. Во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа он сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Теги: #нацбанк #переговоры #мвф
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