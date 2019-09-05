Экономика

14:07 05.09.2019

НБУ понизил учетную ставку с 17% до 16,5%

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НБУ понизил учетную ставку с 17% до 16,5%

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых, на котором она находилась с 19 июля этого года.

"Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%", - говорится в сообщении центробанка в четверг.

Правление НБУ отметило, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства. По мнению регулятора, это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

В то же время центробанк указал на сохранение как внутренних угроз для финансовой стабильности (судебные процессы вокруг национализации ПриватБанка), так и внешних - прекращение транзита газа из России с начала 2020 года, усиление торговых войн и турбулентности на финрынках в мире, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения РФ.

Как сообщалось, НБУ 26 апреля понизил учетную ставку до 17,5% с 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года.

Теги: #учетная_ставка #нацбанк
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