АМКУ обязал Group DF в течение 9 мес. разделить активы азотной химии

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 млн грн.

"За нарушения к субъектам хозяйствования ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот" применить принудительное разделение, которое должно быть осуществлено в течение девяти месяцев со дня получения решения", - зачитал глава АМКУ Юрий Терентьев результативную часть дела в ходе заседания ведомства.

Комитет установил, что указанные компании, а также оптовая торговая компания ООО "НФ Трейдинг Украина" злоупотребляли монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 гг.

По словам Терентьева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признана систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Другим нарушением, как отметил Терентьев, является остановка заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям. "Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений", – указал глава АМКУ.

Он добавил, что поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию "НФ Трейдинг Украина", то на нее наложен максимально возможный в соответствии с действующим законодательством штраф в размере 107 млн грн.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", – подчеркнул Терентьев.

Поэтому, по его словам, с учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, которое должно пройти в течение девяти месяцев с даты получения этого решения.