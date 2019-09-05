Экономика

12:37 05.09.2019

ЕБРР предоставляет агротрейдеру LDC кредит в размере $35 млн на создание ж/д логистического бизнеса в Украине

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ЕБРР предоставляет агротрейдеру LDC кредит в размере $35 млн на создание ж/д логистического бизнеса в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет украинской дочерней компании крупнейшего в мире агротрейдера Louis Dreyfus Company (LDC) кредит на сумму до $35 млн. 

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор компании «Луи Дрейфус Компани Украина» Александр Карпенко, руководитель отдела инфраструктуры ЕБРР Сьюзен Горенссон и финансовый директор EMEA региона LDC Эрве Саор во время встречи в Европейском банке реконструкции и развития в четверг. 

Представители компании отметили, что средства будут использованы для закупки до 1 тыс.  железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна. LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в порты.

По их словам, новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимого грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8,5 тыс. тонн.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в 2019 году в Украине ожидается рекордный урожай зерновых - более 72 млн тонн, из которых более 50 млн тонн пойдет на экспорт.

Как сообщалось, реализация соответствующего проекта будет направлена на решение проблемы нехватки вагонов на украинском рынке, поддержку стратегии LDC по созданию надежной и эффективной цепочки поставок в Украине.

Теги: #ldc #ебрр #зерновозы #кредит
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