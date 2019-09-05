Экономика

12:27 05.09.2019

IFC рассматривает EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

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IFC рассматривает EUR30 млн заем Укргазбанку с возможной конвертацией в капитал в размере до 20% акций

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на EUR30 млн с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

Как говориться в сообщении IFC на его сайте, совет директоров корпорации планирует рассмотреть этот проект на заседании 19 сентября.

В документе указывается, что заем погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Меморандум о сотрудничестве также предполагал возможность вхождения IFC в капитал банка для поддержки его продажи. Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (94,036 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #заем #укргазбанк #ifc
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