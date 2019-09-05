Экономика

12:08 05.09.2019

Европейская Бизнес Ассоциация предоставила полноправное членство агрохолдингу МХП

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Европейская Бизнес Ассоциация предоставила полноправное членство агрохолдингу МХП

Агроиндустриальный холдинг МХП, основанный и возглавляемый Юрием Косюком, получил полноправное членство в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), сообщили в холдинге в четверг.

 «МХП стал полноправным членом Европейской Бизнес Ассоциации. Этому важному событию предшествовала многолетняя успешная интеграция бизнеса холдинга на глобальном продовольственном рынке, внедрение самых современных технологических и управленческих процессов на уровне высочайших европейских и мировых стандартов. Теперь в содружестве с влиятельной ассоциацией ведущих компаний ЕБА мы сможем оказывать еще более значительное благотворное влияние на развитие аграрной отрасли и экономики Украины в целом», — прокомментировала Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций.

Она добавила, что членство МХП в ЕБА позволит холдингу делиться успешным опытом работы и уникальными передовыми решениями в аграрном секторе. 

«Как лидер аграрной отрасли, являющийся одним из крупнейших налогоплательщиков страны, который создает наибольшее количество рабочих мест в аграрной отрасли и является крупнейшим экспортером мяса птицы, МХП чувствует свою ответственность перед украинским и европейским сообществом на пути к дальнейшему внедрению лучших современных мировых практик», — отметила Ксения Прожогина и добавила, что членство МХП в Европейской Бизнес Ассоциации открывает новые возможности как для самой компании, так и для развития украинского аграрного сектора, который становится мощным драйвером экономического роста Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация основана в 1999 году в качестве форума для обсуждения и решения проблем ведения бизнеса в Украине. Объединив более 900 ведущих украинских и международных компаний, ЕБА стала одним из самых масштабных и влиятельных бизнес-сообществ Украины. В числе приоритетов Ассоциации — предоставление возможности компаниям совместными усилиями решать важные для инвестиционного климата вопросы и улучшать его в пользу индустрии, экономики и государства в целом. Членство в ЕБА является свидетельством соблюдения высоких этических стандартов ведения бизнеса и надежного партнерства.

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