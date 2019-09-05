"Укрзализныця" в ближайшее время введет новый порядок организации перевозки грузов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в ближайшее время намерена ввести новый порядок организации перевозки грузов.

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов по итогам встречи с компаниями-грузоотправителями в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) в среду.

"В ближайшее время мы вводим новый порядок организации перевозки грузов. Но сегодня говорил с грузоотправителями в ЕБА: давайте не будем собственные операционные и технологические проблемы перекладывать на УЗ. Нам нужно: клиенты, которые своевременно получают подвижной состав; "Укрзализныця" с эффективной операционной работой; государство с ростом поступлений от работы железной дороги", - написал он на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что в новом договоре УЗ перенесла временной рубеж с 48 до 72 часов, когда плата за пользование вагонами резко увеличивается.

Помимо этого, по словам Кравцова, "Укрзализныця" предусмотрела более лояльные условия по сдвоенным операциям (сначала предлагалось 6 часов бесплатного пользования вагонами, сейчас - 12 часов), а также предусмотрела 25%-ную скидку для маршрутных отправок.

Как отметил глава компании, УЗ также вводит новую плату для улучшения оборота вагона.

"Хотим стимулировать грузоотправителей. Наша логика такова: чем исправнее управляешь технологическим процессом - тем меньше платишь. Использовать зерновозы как элеваторы, потому что это дешевле, - не по адресу", - добавил он.

Кроме того, по его словам, новый договор клиенты смогут подписывать уже не в бумажном, а в электронном виде.

Ранее директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев сообщал, что "Укрзализныця" временно увеличит срок начисления платы за перенос следующей грузовой операции с вагоном до 72 часов, однако планирует сократить его до 37 часов в течение двух лет.