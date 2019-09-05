"ArcelorMittal Кривой Рог" считает, что Офис крупных налогоплательщиков раскрыл конфиденциальные сведения

В Криворожском горно-металлургическом комбинате ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) считают, что руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов раскрыл конфиденциальные сведения, распространив информацию о доначислении предприятию 9 млрд грн налоговых платежей по результатам проверки.

"Сегодня руководителем Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины были распространены сведения о доначислении нашему предприятию 9 млрд грн налоговых платежей по результатам проверки. Считаем распространение такой информации преждевременным – это является нарушением прав и законных интересов "ArcelorMittal Кривой Рог", - сообщается в комментарии ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР), распространенном в среду.

При этом пресс-служба подтверждает, что Офис крупных налогоплательщиков действительно с 14 мая проводил плановую выездную документальную проверку предприятия, которая завершилась 29 августа. Проверка охватывала период с декабря 2014 года по 31 марта 2019-го.

"На сегодняшний день предприятие не получило ни акта по результатам проведения такой проверки, ни налогового уведомления-решения. Поэтому у предприятия еще не было возможности представить свои возражения и пояснения к акту. Процедура обжалования налогового уведомления-решения также еще не началась. Мы не располагаем какой-либо официальной информацией о сумме возможных доначислений налогов и сборов, а также о штрафных санкциях по итогам проверки", - констатируется в заявлении АМКР.

В нем также отмечается, что предусмотренная законодательством процедура проведения налоговых проверок и оформления их результатов дает налогоплательщику право предоставления в установленный срок возражений к акту проверки. Только на основании акта проверки и рассмотрения возражений налогоплательщика налоговый орган вправе вынести решение о начислении налоговых обязательств и выставить налоговые уведомления-решения. В этом случае налогоплательщик обязан либо уплатить в бюджет начисленную налоговым органом сумму налога, сбора или штрафа; либо обжаловать это уведомление-решение в административном или судебном порядке. Таковы требования Налогового кодекса Украины.

"В связи с этим мы были крайне удивлены сегодняшними публичными заявлениями руководителя Офиса крупных налогоплательщиков. Мы считаем, что делать публичные заявления до предоставления предприятию акта налоговой проверки, как минимум, преждевременно и некорректно. Мы не можем рассматривать такие заявления иначе как предвзятые и направленные на безосновательную дискредитацию деловой репутации предприятия. Считаем, что практика, когда налогоплательщик узнает о доначислениях налогов и сборов из публичных заявлений руководителя подразделения налоговой службы до появления акта проверки неприемлемой и не способствующей улучшению инвестиционной привлекательности страны", - подчеркивает в заявлении, и добавляется, что такие действия вызывают у АМКР "обоснованное беспокойство - подобные утверждения ставят под сомнение законность выводов, сделанных ГНС по результатам проведения такой проверки".

АМКР также прокомментировала утверждение руководителя Офиса крупных налогоплательщиков о том, что налоговая служба якобы активно сотрудничала по вопросу некоторых налоговых доначислений предприятию со Службой безопасности Украины (СБУ), а также о том, что этот правоохранительный орган якобы предоставлял информацию по рентной плате и налогу на землю, а налоговики уже проанализировали ее и вышли на конечный результат.

"Как законопослушный налогоплательщик и хозяйственный субъект предприятие всегда тесно сотрудничает со всеми правоохранительными органами. В частности, предоставляет необходимые документы и информацию в рамках требований законодательства. Служба безопасности Украины не обращалась к нам с запросами в отношении рентной платы и платы за землю, также не проводила на предприятии никаких следственных или оперативных действий, связанных с этими налоговыми платежами. Кроме того, у нас вызывает сомнение, что к полномочиям Службы безопасности Украины относится сбор и предоставление в налоговую службу информации, связанной с уплатой налогов и сборов", - резюмируется в комментарии.

Пресс-служба напоминает, что 60 млрд грн в общей сложности заплатил АМКР по налоговым платежам и сборам с момента приобретения предприятия компанией ArcelorMittal (за 2006–2018 гг.). Только за 2018 год предприятие уплатило 8,82 млрд грн, а за первое полугодие 2019-го – уже 4,77 млрд грн.

Как сообщалось, Бамбизов в среду сообщил журналистам, что Офис крупных налогоплательщиков завершил начатый 14 мая 2019 года аудит "ArcelorMittal Кривой Рог", сумма претензий составляет 9 млрд грн.

По его словам, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Помимо этого, среди претензий Офиса - работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы", - отметил глава Офиса.

"По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", - добавил Бамбизов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".