Законопроект о Бюро финрасследований предусматривает координацию органа правительством через главу Минфина

Законопроект о Бюро финансовых расследований (№1208), внесенный главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым ("Слуга народа"), предусматривает координацию нового органа Кабинетом министров через министра финансов и совершение им самостоятельной оперативно-разыскной деятельности.

Согласно документу, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады, Кабмин назначает главу органа и увольняет по предложению министра финансов.

"Для обеспечения прозрачности и беспристрастности при отборе кандидатов на должность руководителя Бюро финансовых расследований министр может объявлять консультативный конкурс", - указано в тексте законопроекта.

Согласно ему, руководителем Бюро может быть гражданин Украины с высшим юридическим или экономическим образованием и стажем работы не менее 15 лет (опыт работы на руководящих должностях в органах власти или на предприятиях независимо от формы собственности, в том числе за границей, не менее пяти лет). При этом кандидат должен владеть государственным и двумя иностранными языками.

Законопроект предполагает назначение главы Бюро сроком на пять лет без права занимать эту должность два срока подряд. Руководитель нового органа должен ежегодно не позднее 10 февраля и 10 августа подавать президенту, Верховной Раде и Кабмину письменный отчет о деятельности Бюро за шесть месяцев, а также информировать об основных вопросах работы органа.

Законопроект предусматривает создание не более семи территориальных управлений в формате отдельных юрлиц. В структуре Бюро также предполагается создать подразделение детективов, информационно-аналитическое, оперативное, оперативно-техническое и другие подразделения. Предельную численность сотрудников органа должен устанавливать Кабмин, причем она может изменяться в зависимости от уровня преступности.

К основной подследственности Бюро предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса. Среди них - незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 205), фиктивное предпринимательство (ст. 204), фиктивное предпринимательство (ст. 205), подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП (ст. 205-1), уклонение от уплаты налогов (ст. 212), уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1), нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210), выдача нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211), доведение до банкротства (ст. 219), подделка негосударственных ценных бумаг (ст. 224), незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).

Ранее глава РНБО Александр Данилюк заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский определил создание службы, которая будет предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, приоритетной задачей.