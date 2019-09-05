Экономика

00:54 05.09.2019

"Кернел" пролонгировал кредитную линию на $290 млн на год и получил дополнительный транш на $100 млн

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Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" договорилась с синдикатом европейских банков о пролонгации на год кредитной линии на $290 млн, сообщила группа на веб-сайте Варшавской фондовой биржи в среду.

Согласно сообщению, 3 сентября 2019 года "Кернел" заключил соглашение об изменении и пересмотре своей предэкспортной кредитной линии от 16 октября 2017 года. В частности, срок действия существующих траншей был продлен на один год: на $200 млн - до 31 августа 2022 года, на $90 млн - до 31 августа 2020 года.

Кроме того, общий доступный лимит по кредитной линии был увеличен до $390 млн путем дополнительного транша в размере $100 млн со сроком погашения 31 августа 2021 года.

Средства предоставляются для финансирования потребностей оборотного капитала в сфере производства подсолнечного масла в Украине.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #кернел #украина #кредит
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