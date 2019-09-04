Экономика

20:40 04.09.2019

Заместители министра финансов Гелетий, Джигирь и Шкураков сохранили свои должности вслед за Маркаровой

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Заместители министра финансов Гелетий, Джигирь и Шкураков сохранили свои должности вслед за Маркаровой

Кабинет министров Украины переназначил Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова заместителями министра финансов.

Согласно распоряжениям правительства №№735 - 737 от 4 сентября, они были уволены с данных должностей, так как работали в предыдущем составе правительства, и сразу же назначены на них вновь.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Украины Оксану Макарову, которая занимала этот пост и в предыдущем правительстве.

Теги: #замминистра #переназначение #минфин
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