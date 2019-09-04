Экономика

19:17 04.09.2019

Starbucks прогнозирует снижение темпов роста прибыли в 2020 фингоду

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Starbucks прогнозирует снижение темпов роста прибыли в 2020 фингоду

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, ожидает замедления темпов роста прибыли в 2020 финансовом году, который стартует в октябре 2019 года.

Главный финансовый директор Starbucks Патрик Грисмер заявил в среду, что в следующем фингоду прибыль в расчете на акцию вырастет "существенно более слабыми" темпами, чем 10%, прогнозируемые на текущий год.

Такой прогноз связан с тем, что позитивное влияние налоговой реформы на финансовые показатели Starbucks, проявившееся в 2019 фингоду, в следующем году сойдет на нет. Кроме того, по словам Грисмера, компания активно выкупала акции в рамках программы, рассчитанной и на 2020 год, в связи с чем в предстоящем фингоду объемы выкупа акций будут меньше, и, соответственно, позитивное влияние этого фактора на прибыль также будет меньше.

Активизация выкупа акций обусловлена быстрым ростом их стоимости, отметил Грисмер.

"Я бы сказал, что мы движемся на полной скорости с точки зрения операционных показателей, сохраняя фокус внимания и дисциплину, необходимые для удержания темпов роста на уровне, характерном для такой компании, как Starbucks", - заявил он.

По словам Грисмера, компания сохраняет уверенность в своей стратегии, несмотря на то, что два разовых фактора негативно скажутся на ее прибыли в следующем году.

Прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагает, что прибыль Starbucks в 2019 фингоду, завершающемся 30 сентября, составит $2,82 на акцию, а в 2020 фингоду увеличится на 10,6%, до $3,12 на акцию.

Акции Starbuck теряют в цене 1,2% на торгах в среду. Их стоимость выросла на 50,3% с начала текущего года.

Теги: #прогнозы #starbucks #прибыль
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