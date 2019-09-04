Экономика

16:05 04.09.2019

ДТЭК на торгах УЭБ 4 сентября вновь не удалось закупить уголь

2 мин читать
ДТЭК на торгах УЭБ 4 сентября вновь не удалось закупить уголь

Энергохолдинг "ДТЭК" 4 сентября на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) вновь не смог закупить уголь марки "Г" для своих трех теплоэлектростанций, сообщила пресс-служба холдинга.

Компания планировала закупить 225 тыс. тонн (тремя лотами по 75 тыс. тонн) газового угля для Бурштынской ТЭС (с установленной ценой 1935,6 грн/тонна), Добротворской ТЭС (1923,6 тыс. грн/тонна) и Приднепровской ТЭС (1912,8 грн/тонна), однако не получила предложений со стороны продавцов.

Цена была определена по котировке API2 ("Роттердам") на 30.08.2019 + фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/граница Украины до ТЭС.

"В настоящее время предложение на глобальных рынках ограничено. Компания использует различные инструменты для поставки в Украину недостаточного для прохождения осенне-зимнего сезона угля. В частности, мы выбрали наиболее прозрачный инструмент закупки на онлайн-аукционе с привязкой к импортному индексу, рассчитываем на приход поставщиков на наши торги, которые будут проходить в несколько сессий до 12 сентября включительно", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

Ранее, на торгах 3 сентября, из-за отсутствия предложений компании не удалось закупить уголь для Ладыжинской ТЭС (с установленной ценой на уровне 1867,2 грн/тонна), Запорожской ТЭС (1 965,6 грн/тонна), Криворожской ТЭС (1 912,8 грн/тонна).

Согласно данным профильного министерства, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 4 сентября составляют 707,2 тыс. тонн, что в 2,2 раза ниже прошлогодних.

Теги: #торги #уголь #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 03.09.2019
ДТЭК не удалось 3 сентября на торгах УЭБ закупить уголь для своих трех ТЭС

ДТЭК не удалось 3 сентября на торгах УЭБ закупить уголь для своих трех ТЭС

18:23 02.09.2019
ДТЭК объявил открытые биржевые торги на закупку 450 тыс. тонн угля по цене "Роттердам+"

ДТЭК объявил открытые биржевые торги на закупку 450 тыс. тонн угля по цене "Роттердам+"

12:08 27.08.2019
Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

14:15 23.08.2019
"ДТЭК Киевские электросети" возобновил электроснабжение в трех столичных районах

"ДТЭК Киевские электросети" возобновил электроснабжение в трех столичных районах

19:10 21.08.2019
Одна из ростовских шахт ДТЭКа в 2018 г сократила чистую прибыль, другая получила убыток

Одна из ростовских шахт ДТЭКа в 2018 г сократила чистую прибыль, другая получила убыток

13:45 20.08.2019
ДТЭК законтрактовал импорт 300 тыс. тонн газового угля и 100 тыс. тонн антрацита

ДТЭК законтрактовал импорт 300 тыс. тонн газового угля и 100 тыс. тонн антрацита

20:04 19.08.2019
Герус заявляет о недопустимости шантажа низкими запасами угля на складах для повышения тарифов на тепловую генерацию

Герус заявляет о недопустимости шантажа низкими запасами угля на складах для повышения тарифов на тепловую генерацию

16:35 16.08.2019
АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

14:44 16.08.2019
Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

17:49 14.08.2019
НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

НАБУ в рамках дела о "Роттердам+" уведомило о подозрении двух топ-менеджеров ДТЭК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

НБУ в сентябре может снизить учетную ставку, минимум, до 16,5% годовых - банкиры

Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

АМПУ сертифицирует системы качества менеджмента и противодействия коррупции по международным стандартам

Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

ЕЦБ нужно проявлять "гибкость" в борьбе с новыми вызовами для экономики - Лагард

НБУ в сентябре может снизить учетную ставку, минимум, до 16,5% годовых - банкиры

Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года

ЕС отказался ввозить с начала сентября из Украины ряд плодоовощной продукции - УПОА

Управляющие партнеры UNIT.City покидают должности в связи с окончанием контракта 1 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА