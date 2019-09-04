Экономика

16:01 04.09.2019

"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

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"Запорожсталь" в 2019г нарастила инвестиции в оздоровление сотрудников, членов их семей и ветеранов почти на треть

"Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины, в 2019 году увеличила инвестиции на организацию летнего оздоровительного сезона для более чем 5000 сотрудников, их семей и ветеранов комбината на 31% по сравнению с 2018 годом - до более 21,6 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в среду, около 4000 работников предприятия и членов их семей отдохнули в здравницах на берегу Азовского моря: в пансионате "Металлург" (с. Новоконстантиновка), на базах отдыха "Мрія" (г. Приморск) и "Чайка" (пгт. Кирилловка), а также в других учреждениях отдыха по всей Украине. Традиционно комбинат согласно условиям льготного оздоровления, оплатил до 60% от стоимости путевки.

В летний сезон 1000 детей сотрудников приняли детские оздоровительные учреждения – "Спутник" (Великий Луг), "Альбатрос" и "Приморский" (Геническ, Арабатская стрелка). Для детей был организован спортивный и творческий досуг, праздники "День с предприятием" в рамках корпоративной программы "Метинвеста" "Территория детства". Кроме того, в "Спутнике" состоялся запуск нового проекта "научный STEM – лагерь Alvarium", который дал возможность детям в игровой форме получить дополнительные знания и практические навыки в области естественных наук.

Оздоровились и отдохнули летом и ветераны предприятия – для 450 бывших работников комбината организован заезд по льготным путёвкам в пансионат "Металлург" (с. Новоконстантиновка), а также бесплатный заезд в санаторий-профилакторий на о. Хортица для участников боевых действий.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основные потребители - производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #инвестиции #метинвест #запорожсталь #оздоровление
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