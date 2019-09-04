Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Украинская делегация, которую возглавит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, готова к трехсторонним переговорам о транзите российского газа в формате Украина-ЕС-РФ уже в сентябре, сообщила пресс-служба профильного министерства со ссылкой на слова главы ведомства.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", – цитирует пресс-служба слова Оржеля.

Соответствующие заявление министр сделал во время телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем. В ходе дискуссии стороны среди прочего обговорили также процесс анбандлинга и необходимость его скорейшего завершения.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предыдущие трехсторонние встречи в формате Украина-ЕС-РФ по вопросу транзита российского газа через территорию Украины не давали никаких результатов. В настоящее время новое правительство Украины работает над решением вопроса относительно модели и сроков отделения украинской газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины". Согласно сделанному 30 августа заявлению премьер-министра Алексея Гончарука вопрос анбандлинга может быть решен в ближайшие недели.