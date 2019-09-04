Экономика

14:26 04.09.2019

ЕЦБ нужно проявлять "гибкость" в борьбе с новыми вызовами для экономики - Лагард

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ЕЦБ нужно проявлять "гибкость" в борьбе с новыми вызовами для экономики - Лагард

Кристин Лагард, выдвинутая на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), пообещала проявлять "гибкость", реагируя на новые трудности, с которыми сталкивается экономика.

Выступая с речью в Европарламенте в среду, Лагард сказала, что экономику еврозоны в ближайшее время ждут новые риски, в основном связанные со внешними факторами, в то время как инфляция остается стабильно ниже целевого показателя.

При этом она отметила, что текущая траектория денежно-кредитной политики ЕЦБ остается обоснованной.

"Я поддерживаю мнение членов совета управляющих о том, что сохранение аккомодационной денежно-кредитной политики будет оставаться целесообразным на протяжении длительного периода времени, чтобы вернуть инфляцию к значению ниже, но близко к 2%", - сказала Лагард.

"ЕЦБ должен слушать и понимать рынки - он не должен руководствоваться рынками, но должен слушать и понимать", - отметила она.

Лагард, которая, как ожидается, займет пост главы ЕЦБ 1 ноября, также выступила в поддержку нетрадиционных мер регулятора, принятых с середины 2014 года, сказав, что они "укрепили уверенность в восстановлении экономики и содействовали росту занятости ".

По итогам июльского заседания ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство ЕЦБ изменило свой прогноз на дальнейший уровень ставок. Теперь ожидается, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 12 сентября. На этом заседании нынешний глава регулятора Марио Драги пообещал представить обширный пакет стимулирующих мер.

Теги: #ецб #лагард
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