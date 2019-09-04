Экономика

13:21 04.09.2019

ЕС отказался ввозить с начала сентября из Украины ряд плодоовощной продукции - УПОА

2 мин читать
ЕС отказался ввозить с начала сентября из Украины ряд плодоовощной продукции - УПОА

Импортеры фруктов в странах ЕС с 1 сентября 2019 года отказываются закупать некоторые виды плодоовощной продукции из Украины и других стран, не входящих в ЕС, в связи с вступлением в силу Директивы (ЕС) 2019/523, сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Согласно сообщению на сайте ассоциации в среду, данная директива была принята 21 марта 2019 года. Она предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции. В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в ЕС, обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления определенных карантинных организмов.

"Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих карантинных организмов, так как случаев их обнаружения не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако в настоящее время официального ответа от Еврокомиссии не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя", - указали в УПОА.

По информации ассоциации, украинские производители самостоятельно занимаются решением данной проблемы, в частности, экспортеры тепличных томатов и перца сейчас за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС.

"Они надеются, что это получится сделать быстрее, чем получить разрешение ЕС для всей страны через государственную систему, особенно на фоне ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия, в систему которого входил ранее компетентный орган. Также они ожидают, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, так как ранее уже сталкивались с подобной проблемой", - сообщили в УПОА.

В ассоциации уточнили, что спрогнозировать сколько может занять процедура получения разрешения на поставки продукции из каждой страны – сложно.

"Пока же садоводы и поставщики тепличных овощей из стран ЕС получили возможность заработать дополнительные средства в условиях почти полного отсутствия конкуренции со стороны других стран", - заметили в УПОА.

Теги: #овощи #ес #торговля #упоа #фрукты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:28 04.09.2019
Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

00:23 04.09.2019
Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

19:12 03.09.2019
Вице-президент Еврокомиссии обсудил с новым главой Минэнергоэкологии анбандлинг "Нафтогаза" и 3-сторонние газовые переговоры

Вице-президент Еврокомиссии обсудил с новым главой Минэнергоэкологии анбандлинг "Нафтогаза" и 3-сторонние газовые переговоры

17:57 02.09.2019
"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

18:19 01.09.2019
Иран может отказаться от сокращения обязательств по СВПД, если Европа выполнит свои - Зариф

Иран может отказаться от сокращения обязательств по СВПД, если Европа выполнит свои - Зариф

10:32 01.09.2019
Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

Зеленский встретится в Варшаве с президентами Грузии, Литвы, Болгарии, Черногории и премьером Бельгии

09:24 29.08.2019
Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

20:23 27.08.2019
Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

Могерини проведет в Хельсинки 28-29 августа неформальную встречу министров обороны стран ЕС

10:01 27.08.2019
Американские компании сомневаются в возможности Трампа запретить им вести дела с Китаем

Американские компании сомневаются в возможности Трампа запретить им вести дела с Китаем

14:59 25.08.2019
Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой

Британский премьер заявил о положительных тенденциях на пути выхода страны из ЕС со сделкой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

НБУ в сентябре может снизить учетную ставку, минимум, до 16,5% годовых - банкиры

Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть активно дорожает, Brent приблизилась к $59 за баррель

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

ЕЦБ нужно проявлять "гибкость" в борьбе с новыми вызовами для экономики - Лагард

НБУ в сентябре может снизить учетную ставку, минимум, до 16,5% годовых - банкиры

Украина рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года

Управляющие партнеры UNIT.City покидают должности в связи с окончанием контракта 1 октября

Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

Розничные продажи в еврозоне в июле упали на 0,6%, рекордными темпами с начала года

Миноритарный акционер "Укрнафты" сменил своего представителя в набсовете компании

Владелец "Авангарда" ожидает улучшения финпоказателей во II пол.-2019г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА