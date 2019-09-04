Управляющие партнеры UNIT.City покидают должности в связи с окончанием контракта 1 октября

УпраУправляющие партнеры инновационного парка UNIT.City Макс Яковер и Максим Бахматов покидают должности в связи с окончанием трехлетнего контракта 1 октября, однако остаются на позиции советников, сообщил основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

"Ребята уходят с 1 октября, но остаются советниками", - сказал Хмельницкий, представляя новое руководство UNIT.City в среду.

Он также анонсировал выход компании на международный уровень под руководством нового генерального директора инновационного парка, которым стал француз Доминик Пиоте.

"Благодаря опыту Доминика и его знаниям UNIT.City имеет все шансы на прорыв к инновационной системе мира. Благодарен Бахматову и Яковеру за вклад в развитие инновационного парка, который превратил смелый стартап в уникальный проект международного уровня", - сказал Хмельницкий.

Доминик Пиоте ранее занимал пост СЕО инновационного агентства Fabernovel US, а также владел компанией Rebellion Lab, которая занималась разработкой цифровых стратегий и консалтинговых услуг в Кремниевой долине. Впоследствии Пиоте успешно продал Rebellion Lab компании Fabernovel.

Яковер и Бахматов возглавили инновационный парк UNIT.City на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода в 2016 году, официальное открытие состоялось в апреле 2017 года. На его территории расположены коворкинг, IT-школа UNIT Factory, три лаборатории, три бизнес-кампуса, фонд и пять акселераторов, два ресторана и спорткомплекс. К началу 2019 года в технопарке было застроено уже 50 тыс. кв. м, а его резидентами стали более 100 компаний.

В UNIT.City также началось строительство жилых корпусов, которые должны занять около 30% его площади. Планировалось сдать первые объекты в эксплуатацию в апреле 2020 года. Планируется, что к 2025 году общая площадь UNIT.City составит 500 тыс. кв. м.

ООО "Юнит Холдингс" создано в ноябре 2017 года, основным видом деятельности является разработка строительных проектов. Согласно данным Единого госреестра, участником ООО является ЗАК "Динперо инвестментс Лимитед" (Кипр), конечным бенефициаром выступает Хмельницкий. Размер уставного капитала составляет 50 тыс. грн.