Розничные продажи в еврозоне в июле упали на 0,6%, рекордными темпами с начала года

Розничные продажи в еврозоне сократились в июле 2019 года на 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Снижение продаж было максимальным с декабря прошлого года.

Относительно июля 2018 года продажи выросли на 2,2%.

Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,6% и роста второго на 2%.

Вместе с тем показатели за июнь были пересмотрены: в помесячном выражении продажи повысились на 1,2%, тогда как ранее сообщалось о росте на 1,1%. В годовом выражении рост составил 2,8%, ранее сообщалось о подъеме на 2,6%. Месячный рост в июне был рекордным с ноября 2017 года, годовой - максимальным с февраля 2019 года.

В Германии розничные продажи в позапрошлом месяце упали на 2,2% в помесячном выражении после скачка на 3% в июне. Во Франции продажи не изменились после роста на 0,4%, в Испании показатель также не изменился после подъема на 0,2% в предыдущий месяц.

В Великобритании, не входящей в еврозону, но являющейся членом ЕС, продажи повысились на 0,4% относительно июня и на 2,9% в годовом выражении.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне сократились в июле на 0,3% по сравнению с июнем. Без учета этих товаров продажи уменьшились на 1%.

Продажи одежды и обуви упали в позапрошлом месяце на 3,2%, бытовой техники и мебели - на 1%, медикаментов - также на 1%. Объем реализации компьютеров и книг увеличился на 0,1%, продажи автомобильного топлива не изменились.

Интернет-магазины зафиксировали спад продаж на 1,5%.з