Экономика

11:00 04.09.2019

Миноритарный акционер "Укрнафты" сменил своего представителя в набсовете компании

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Миноритарный акционер "Укрнафты" сменил своего представителя в набсовете компании

Кипрская Bordo Management Limited, связанная с группой "Приват" и владеющая 12,890911% акций ПАО "Укрнафта", сменила Уриэла Цви Лабера (Uriel Tzvi Laber) в качестве своего представителя в наблюдательном совете компании на Викторию Силенко.

Согласно сообщению "Укрнафты" в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и Фондовому рынку (НКЦБФР), Силенко на протяжении 2004-2015 гг. работала в Государственной налоговой инспекции Голосеевского района Киева, где в последнее время занимала должность главного государственного ревизора инспектора. В 2018-2019 гг. пребывала на должности финансового директора ООО "НПК Смарт Лекс Групп". Членом набсовета Силенко назначена на срок действия полномочий действующего состава.

Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФРЮ, Уриэл Цви Лабер, неоднократно избиравшийся членом набсовета компании, в настоящее время владеет 0,000036% акций "Укрнафты".

Как сообщалось, в марте 2019 года акционеры "Укрнафты" обновили наблюдательный совет компании согласно достигнутой договоренности о включении в него независимых членов. От "Нафтогаза" в него вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, от миноритарных акционеров - Уриэл Цви Лейбер и Яна Мануилова. Независимыми членами от НАК избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун и Олег Мозговой, от миноритариев - Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited), - порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта
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