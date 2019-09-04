АМКУ оштрафовал на 66,5 млн грн участников тендера на закупку самосвалов для ОГХК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал компании ООО "Юромаш" и ООО "Голекс" виновными в сговоре на торгах по закупке самосвалов для Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.), входящего в ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), наложив на них суммарно штраф в размере 66,5 млн грн.

Как сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook во вторник, на ООО с иностранными инвестициями "Юромаш" наложен штраф в размере 62 млн грн, на ООО "Голекс" - 4,5 млн грн.

"3 сентября 2019 года компании "Юромаш" и "Голекс" признаны виновными в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, а именно в сговоре на торгах по закупке шарнирно сочлененных самосвалов грузоподъемностью 55 тон. Заказчик – ВГМК", - констатируется в сообщении Терентьева.

По его словам, компании вышли на торги как конкуренты. Однако расследование АМКУ установило ряд связей между компаниями на момент проведения торгов, такие как постоянные хозяйственные отношения и финансовая помощь друг другу, связь компаний через должностные лица, наличие у компаний общих сотрудников, одни и те же лица были уполномочены представлять обе компании, использование помещений по одному адресу и тому же почтовому адресу, использование общего ИР-адреса, синхронное создание и загрузка электронных файлов для участия в закупках.

"Опираясь на эти факты, Антимонопольный комитет Украины установил нарушение закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются искажения результатов торгов", - констатируется в информации главы АМКУ.