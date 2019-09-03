Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, которые прошли за два дня до решения Нацбанка о возможном изменении учетной ставки, смогло снизить ставки отсечения облигаций еще на 0,19-0,25 процентных пункта.

Согласно информации на сайте Минфина, по самым "коротким" 3-мес. бумагам максимальная доходность была установлена на уровне 16,25% годовых, 12-мес. – 15,95% и 3-летним –16%.

В канун ожидаемого участниками рынка снижения учетной ставки на 0,5-1 п.п. спрос на аукционах существенно вырос, в частности, по 3-летним бумагам он составил 1,89 млрд грн (по номиналу) по сравнению с 0,49 млрд грн на подобном аукционе две недели назад.

В результате для снижения ставок Минфин отклонил 20 из 62 поданных заявок на сумму свыше 1 млрд грн, однако все равно смог привлечь свыше 1,9 млрд грн.