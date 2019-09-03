Экономика

19:31 03.09.2019

Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

1 мин читать
Минфин понизил ставки по ОВГЗ еще на 0,2 п.п.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, которые прошли за два дня до решения Нацбанка о возможном изменении учетной ставки, смогло снизить ставки отсечения облигаций еще на 0,19-0,25 процентных пункта.

Согласно информации на сайте Минфина, по самым "коротким" 3-мес. бумагам максимальная доходность была установлена на уровне 16,25% годовых, 12-мес. – 15,95% и 3-летним –16%.

В канун ожидаемого участниками рынка снижения учетной ставки на 0,5-1 п.п. спрос на аукционах существенно вырос, в частности, по 3-летним бумагам он составил 1,89 млрд грн (по номиналу) по сравнению с 0,49 млрд грн на подобном аукционе две недели назад.

В результате для снижения ставок Минфин отклонил 20 из 62 поданных заявок на сумму свыше 1 млрд грн, однако все равно смог привлечь свыше 1,9 млрд грн.

Теги: #овгз #ставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 02.09.2019
Зеленский ожидает до 1 октября первых результатов по удешевлению кредитов

Зеленский ожидает до 1 октября первых результатов по удешевлению кредитов

18:10 29.08.2019
Правительство будет вести диалог с Нацбанком для снижения ставок – Гончарук

Правительство будет вести диалог с Нацбанком для снижения ставок – Гончарук

14:15 28.08.2019
Законопроект о налоговой амнистии предусматривает сниженную ставку 2,5% при инвестировании в ОВГЗ – Гетманцев

Законопроект о налоговой амнистии предусматривает сниженную ставку 2,5% при инвестировании в ОВГЗ – Гетманцев

11:36 01.08.2019
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 12,65 млрд грн

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 12,65 млрд грн

17:59 30.07.2019
Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

17:52 23.07.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

11:55 23.07.2019
Последствия Brexit удержат Банк Англии от подъема ставки даже при сильных прогнозах для экономики

Последствия Brexit удержат Банк Англии от подъема ставки даже при сильных прогнозах для экономики

17:38 18.07.2019
НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

НБУ отрицает угрозу от нынешних инвестиций нерезидентов в ОВГЗ

12:12 18.07.2019
К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

К незаконным схемам с использованием ОВГЗ могут быть причастны нардепы - Труба

20:00 09.07.2019
Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Минфин 3-ю неделю подряд добивается снижения доходности гривневых ОВГЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в августе недовыполнен по доходам на 9% - ГКСУ

"Оператор рынка" заявил о технической готовности к торгам э/э между Украиной и странами ЕС

Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

Зеленский поручил правительству до 1 декабря подписать СРП по разработке углеводородов, до 1 января – упростить подключение к газовым и электросетям

Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-президент Еврокомиссии обсудил с новым главой Минэнергоэкологии анбандлинг "Нафтогаза" и 3-сторонние газовые переговоры

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель

ДТЭК не удалось 3 сентября на торгах УЭБ закупить уголь для своих трех ТЭС

Активность в производственном секторе США в августе перешла к спаду впервые за 3 года

Украинцы в августе-2019 купили наличной валюты на $97 млн больше, чем продали

Украина до конца дня выплатит $661 млн по еврооблигациям и погасит $444 млн процентов

Новый законопроект о концессии оставил неурегулированными ряд нерешенных прошлым законопроектом вопросов - юрист

Крупнейшие нефтекомпании Китая наращивают темпы роста добычи газа

ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

МХП намерен до конца года отправить тестовую партию куриного мяса на рынок Японии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА