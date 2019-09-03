Вице-президент Еврокомиссии обсудил с новым главой Минэнергоэкологии анбандлинг "Нафтогаза" и 3-сторонние газовые переговоры

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил о проведенной во вторник продуктивной телефонной дискуссии с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем.

"Хорошо иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и #energytransition, учитывая предстоящие задачи, в т.ч. анбандлинг и #TratellGasTalks", – написал он в Твиттере.

Комментарий от украинской стороны и информация о других деталях дискуссии пока отсутствует.

Новое правительство в Украине было сформировано вечером 29 августа. Премьер Алексей Гончарук, а затем и глава Минэнергоэкологии заявили, что в настоящее время ведется активная работа относительно выбора модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и подготовка к трехсторонним газовым переговорам с участием России и ЕС.

"Именно в эти дни мы отрабатываем вопрос того, какая модель (анбандлинга – ИФ) является лучшей, мы об этом говорили с нашими американскими партнерами. Мы выберем лучшую модель. Нам максимально быстро необходимо получить сертификацию. Необходимо выходить на переговоры с российской стороной в полной боевой готовности", – сказал министр 2 сентября.